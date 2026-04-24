Bus fermi a Novara per il 1° maggio | stop alle corse nel pomeriggio

Venerdì 1° maggio, i bus a Novara resteranno fermi nel pomeriggio. Il servizio di trasporto pubblico locale, gestito dalla società Sun, sarà sospeso a partire dalle 13 e riprenderà successivamente. Questa interruzione riguarda le corse programmate nel pomeriggio, mentre le altre fasce orarie potrebbero essere regolarmente attive. La sospensione è legata alla celebrazione della festa dei lavoratori.