Bus fermi a Novara per il 1° maggio | stop alle corse nel pomeriggio
Venerdì 1° maggio, i bus a Novara resteranno fermi nel pomeriggio. Il servizio di trasporto pubblico locale, gestito dalla società Sun, sarà sospeso a partire dalle 13 e riprenderà successivamente. Questa interruzione riguarda le corse programmate nel pomeriggio, mentre le altre fasce orarie potrebbero essere regolarmente attive. La sospensione è legata alla celebrazione della festa dei lavoratori.
Autobus fermi nel pomeriggio di venerdì 1° maggio a Novara. In occasione della festa dei lavoratori, il servizio di trasporto pubblico locale gestito dalla Sun sarà sospeso a partire dalle ore 13.Orari festivi e sospensione pomeridianaPer l'intera giornata del 1° maggio i bus seguiranno l'orario.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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