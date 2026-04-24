Recentemente sono emerse notizie riguardanti la costruzione di un nuovo bunker sotto la residenza presidenziale. Il progetto prevede la realizzazione di un centro di comando militare che sostituirà il precedente rifugio antiatomico. La scelta di installare questa struttura sembra essere parte di un piano di rafforzamento della difesa, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità di realizzazione.

? Cosa sapere Trump avvia la costruzione di un bunker militare sotto la Casa Bianca.. Il nuovo centro di comando sostituirà il rifugio antiatomico Peoc.. Sotto la futura sala da ballo della Casa Bianca, nei pressi della East Wing demolita lo scorso ottobre, l’esercito sta realizzando un complesso militare segreto che punta a sostituire il vecchio centro operativo presidenziale di emergenza. Donald Trump ha confermato a fine marzo che i lavori sotterranei procedono spediti. Il progetto non riguarda solo l’estetica della capitale federale, ma nasconde una componente di sicurezza nazionale cruciale. Mentre la porta d’accesso alla nuova sala da ballo è al centro di una battaglia legale, le operazioni militari nel sottosuolo continuano senza sosta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bunker segreto sotto la Casa Bianca: il piano di Trump per la difesa

The SECRET BUNKER under Trump's ballroom (mystery solved)

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