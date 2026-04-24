Bugs Bunny at the Symphony combina un concerto con il cinema, offrendo agli spettatori un’esperienza che unisce musica e immagini. Molti hanno scoperto l’orchestra sinfonica non in un teatro, ma guardando il cartone animato in televisione. L’evento propone una fusione tra l’animazione e la musica dal vivo, creando un collegamento tra intrattenimento e cultura classica. La serata si svolge in vari luoghi, portando questa forma di spettacolo a un pubblico più ampio.

Per molti spettatori il primo incontro con l’orchestra sinfonica non è avvenuto in una sala da concerto, ma davanti al televisore. È lì, tra i pomeriggi dell’infanzia o dell’adolescenza, che generazioni intere hanno ascoltato per la prima volta il suono di archi, fiati e percussioni attraverso i cortometraggi dei Looney Tunes. Inseguimenti impossibili, gag fulminanti e personaggi irresistibili come Bugs Bunny, Daffy Duck o Wile E. Coyote accompagnati da una musica vivace e virtuosistica, capace di trasformare ogni gesto in ritmo e ogni battuta in un piccolo evento teatrale. Bugs Bunny at the Symphony nasce proprio da questa memoria condivisa. Lo spettacolo riporta sul grande schermo celebri episodi dell’animazione Warner Bros.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bugs Bunny at the Symphony. Incontro tra concerto e cinema

Bugs Bunny at the Symphony 35th anniversary/85th Birthday Party (Part 1)

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