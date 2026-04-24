Porsche ha venduto il 45% di Bugatti Rimac e il 20,6% di Rimac Group a un consorzio guidato dal fondo americano Hof Capital. La mossa segna la fine di un'epoca per il marchio, mentre il gruppo Volkswagen si allontana dalla sua partecipazione nel progetto. La transazione coinvolge anche la cessione di quote da parte di Porsche, che si concentra ora su altre strategie di business nel settore automobilistico.

C'è una data che segna la fine di un capitolo: 24 aprile 2026. È il giorno in cui Porsche ha firmato la cessione delle proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac. La casa di Stoccarda, infatti, ha comunicato che venderà le proprie quote a un consorzio internazionale guidato da Hof Capital, società di investimento con sede a New York e oltre 10 miliardi di dollari in gestione, co-fondata da Onsi Sawiris, rampollo di una delle famiglie più influenti d'Egitto. Il closing è atteso entro la fine dell'anno, subordinato alle consuete autorizzazioni regolatorie. Le quote in uscita sono particolarmente rilevanti: il 45% detenuto da Porsche nella joint venture Bugatti Rimac, costituita nel 2021 insieme a Rimac Group, azionista di maggioranza con il 55%, e il 20,6% nel gruppo Rimac stesso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bugatti, fine di un'era: Porsche cede le quote e il gruppo Volkswagen lascia il timone a Rimac

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