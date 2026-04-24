Bugatti cambia volto | Porsche esce e arriva il colosso Hof Capital

Porsche ha venduto il 45% delle sue quote in Bugatti Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital. Con questa operazione, il gruppo Rimac ottiene il controllo completo della casa automobilistica, grazie a nuovi investimenti provenienti da New York e Abu Dhabi. La decisione segna un cambiamento nella proprietà e nella gestione del marchio, che ora si inserisce in un nuovo quadro societario.

? Cosa sapere Porsche cede il 45% di Bugatti Rimac al consorzio guidato da Hof Capital.. Il gruppo Rimac assume il controllo totale con nuovi capitali da New York e Abu Dhabi.. Porsche cede le proprie quote in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, segnando una svolta strutturale nella gestione del marchio iconico avviata nel 2021. L’operazione vede il ritiro della casa di Stoccarda dalla joint venture che, fino ad oggi, vedeva Porsche detenere una partecipazione di minoranza pari al 45%, mentre il gruppo Rimac ne possedeva il 55%. La nuova architettura societaria porterà il gruppo Rimac ad assumere il controllo totale di Bugatti Rimac, stabilendo una partnership strategica con gli investitori che sosterranno la crescita futura del brand.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bugatti cambia volto: Porsche esce e arriva il colosso Hof Capital Notizie correlate Porsche esce da Bugatti, cede quota a consorzio guidato da Hof CapitalPorsche ha raggiunto un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, una... Tutti gli aggiornamenti Porsche esce da Bugatti, cede quota a consorzio guidato da Hof Capital(ANSA) - MILANO, 24 APR - Porsche ha raggiunto un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel gruppo Rimac a un consorzio guidato da Hof Capital, una società di investimento co ... corrieredellosport.it Porsche vende la partecipazione in Bugatti a BlueFive CapitalPorsche ha concordato di vendere la propria partecipazione azionaria in Bugatti Rimac. Porsche e il Gruppo Rimac hanno costituito Bugatti Rimac come joint venture nel 2021 per farne la sede dell'iconi ... ansa.it