Lunedì 27 aprile, il Consiglio di Brusasco si riunirà per esaminare una mozione che riguarda la possibile fusione con Cavagnolo. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni tra le due amministrazioni, che stanno valutando se unire le rispettive realtà amministrative entro il 2027. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini, mentre gli esecutivi si preparano a confrontarsi su questa proposta.

? Cosa sapere Il Consiglio di Brusasco discute lunedì 27 aprile la mozione per la fusione con Cavagnolo.. L'iter punta al referendum del 2026 per unire i comuni entro le elezioni 2027.. Il Consiglio comunale di Brusasco si riunisce a Palazzo Ellena lunedì 27 aprile alle ore 21 per discutere la mozione presentata dal gruppo guidato da Anna Marolo, che punta a far partire l’iter per la fusione con Cavagnolo entro il 2027. La proposta, che vede tra i firmatari anche Carlo Giacometto e Daniele Testore, non è una semplice ipotesi politica ma un atto formale volto a sbloccare un percorso che vede come obiettivo il consolidamento amministrativo dei due centri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brusasco e Cavagnolo: la sfida per tornare uniti entro il 2027

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