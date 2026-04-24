Brucia il rimorchio di un mezzo pesante due ore di lavoro per i pompieri

Nel primo pomeriggio si è verificato un incendio che ha interessato il rimorchio di un mezzo pesante lungo la Strada Provinciale 5, all’incrocio con via Bottegone, nel territorio di Camposanto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il cassone del veicolo e i pompieri sono intervenuti per spegnere il rogo, dedicando circa due ore alle operazioni di bonifica. Non ci sono stati segnalati feriti.

Nel primo pomeriggio, un improvviso incendio ha divorato il rimorchio cassonato di un camion che stava transitando lungo la Strada Provinciale 5 (vaia per Cavezzo), circa all’intersezione con via Bottegone, nel territorio del comune di Camposanto.Il mezzo pesante trasportava un carico composto da.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Tre ettari di bosco in fiamme. Pompieri al lavoro per oreUn vasto incendio si è scatenato ieri mattina in un’area boschiva all’altezza di via Prunaro, nel territorio di Sasso Marconi al confine con Monte... Il fienile brucia, notte di battaglia col fuoco per i pompieriL'allerta è scattata intorno alle ore 18, per le fiamme divampate in una struttura di 250 metri quadrati situata in località Campofontana,...