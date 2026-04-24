Un uomo è stato fermato dopo aver lanciato bottiglie di vetro in centro città, partendo da via San Martino e arrivando fino a piazza Martiri d’Istia. La polizia è intervenuta sul posto per bloccare l’individuo e mettere fine all’episodio. Durante l’azione, alcune bottiglie rotte sono finite sul selciato, creando disagi e potenziali pericoli per i passanti. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica.

GROSSETO Ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro da via San Martino, fino ad arrivare in piazza Martiri d’Istia. È successo giovedì scorso. Alcuni commercianti sono intervenuti, ma l’uomo ha continuato a lanciare il vetro verso le persone oppure a spaccare altro materiale. Indossava un casco di protezione giallo e anche un giubbotto che si usa nei cantieri edili. Erano le 12.30 quando l’uomo ha preso un secchio pieno di bottiglie di vetro e ha iniziato a lanciarle a terra in via San Martino. Sono molti i commercianti e i ristoratori che si sono spaventati. Proprio nel cuore del centro storico della città in un momento di grande afflusso di pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bottiglie rotte in centro. Fermato un uomo

Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23

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