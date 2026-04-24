Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:30 si disputerà la sfida tra Borussia Dortmund e Friburgo. Il Borussia Dortmund, dopo due sconfitte consecutive, si trova ora in una posizione difficile, mentre il Friburgo cerca di consolidare la propria candidatura in classifica. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con il Borussia che ha bisogno di una vittoria per risollevare il morale e rimanere in corsa per obiettivi importanti.

Il Borussia Dortmund con le ultime 2 sconfitte non ha solo aperto i festeggiamenti del Bayern Monaco, ma ha rimesso in discussione pure il secondo posto, e oggi contro il Friburgo serve una vittoria per rimettere le cose a posto. Che fosse impossibile lottare per il titolo contro i bavaresi lo si era capito da mesi, e ad un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Friburgo (domenica 26 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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