Borussia Dortmund-FC Heidenheim domenica 01 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo in Bundesliga contro l’FC Heidenheim. Dopo aver perso la possibilità di passare agli ottavi di Champions contro l’Inter, i gialloneri si concentrano sul campionato. La squadra di Kovac cerca punti per risalire in classifica, mentre gli ospiti arrivano con la voglia di sorprendere. La gara si presenta aperta, con i padroni di casa che vogliono tornare alla vittoria dopo alcune prestazioni altalenanti.

Sfumato l’accesso diretto agli ottavi nella gara contro l’Inter per il Borussia Dortmund di Kovac è il momento di tornare con la testa al campionato con la sfida interna contro l’FC Heidenheim. I gialloneri ora aspettano l’avversario dei playoff, che potrebbe anche essere un’altra squadra italiana come l’Atalanta, oppure un derby con il Leverkusen. In ogni caso sfida abbordabile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

