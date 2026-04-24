La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana con un rialzo dello 0,49%. L'indice principale si muove in territorio positivo, sostenuto dal miglioramento delle azioni di alcuni settori chiave. Nelle prime ore di contrattazione si osserva un incremento moderato, mentre gli investitori monitorano le ultime notizie economiche e le decisioni delle banche centrali. La seduta prosegue con volumi di scambio che si mantengono nella media.

La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, dopo l'estensione della tregua nelle ostilità tra Israele e Libano, nel conflitto in Medio Oriente, e nonostante il ribasso degli indici azionari Usa, appesantiti dalla tecnologia, con il prezzo del petrolio Brent che si mantiene sopra i 100 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,49%, a quota 59.429,85, con un guadagno di 289 punti. Sul mercato valutario lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 159,70, ed è debole sull'euro a 186,60.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%)

Notizie correlate

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,84%)La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%); Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +2,43%; Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,31%); Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,35%).

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%)Estesa tregua Israele-Libano. Petrolio sopra i 100 dollari al barile ... msn.com

Borsa di Tokyo: record indice Nikkei, prima volta sopra quota 60.000In apertura la Borsa di Tokyo aggiorna il record con l'indice di?riferimento Nikkei che per la prima volta supera quota 60. (ANSA) ... ansa.it

WS in calo ma nuovi record intraday per S&P e Nasdaq; Iran, Trump: "uccidere" chi posa mine nello stretto di Hormuz; Tesla frena, timori sulle spese; Intel batte le stime; La cannabis perde quota in borsa - facebook.com facebook

#Tesla perde circa il 14% da inizio anno in borsa, ma mantiene una capitalizzazione di mercato (1.450 miliardi) di gran lunga superiore ai competitor come Toyota (261 mld), Volkswagen (45 mld) e Ford (50,6 mld) Per @DivesTech di Wedbush Securities, cont x.com