Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,49%

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana con un rialzo dello 0,49%. L'indice principale si muove in territorio positivo, sostenuto dal miglioramento delle azioni di alcuni settori chiave. Nelle prime ore di contrattazione si osserva un incremento moderato, mentre gli investitori monitorano le ultime notizie economiche e le decisioni delle banche centrali. La seduta prosegue con volumi di scambio che si mantengono nella media.

La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana col segno più, dopo l'estensione della tregua nelle ostilità tra Israele e Libano, nel conflitto in Medio Oriente, e nonostante il ribasso degli indici azionari Usa, appesantiti dalla tecnologia, con il prezzo del petrolio Brent che si mantiene sopra i 100 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,49%, a quota 59.429,85, con un guadagno di 289 punti. Sul mercato valutario lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 159,70, ed è debole sull'euro a 186,60.🔗 Leggi su Lanazione.it

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