Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,84%

La Borsa di Tokyo ha aperto questa settimana con un aumento dello 0,84%. La giornata si è aperta con i prezzi delle azioni in crescita, mantenendo la tendenza positiva dopo le ultime sedute. Gli investitori monitorano attentamente le decisioni di politica monetaria e le notizie economiche globali. La seduta si svolge in un clima di attesa, con gli operatori che valutano i dati macroeconomici appena pubblicati.

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo il sequestro di una nave cargo iraniana che stava tentando di forzare il blocco da parte degli Stati Uniti; una dinamica che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio Brent di quasi il 7%, superando i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,84%, a quota 58.969.40, con un guadagno di 361 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 159,10, e sull'euro poco sopra a un livello di 187....🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,64%)TOKYO, 15 APR - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni delle ultime sedute, quando prevale ottimismo per una soluzione del conflitto in Medio Oriente... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%); Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,49%; Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-1%); Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,64%). Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,84%)La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo i ... ansa.it Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%)- TOKYO, 17 APR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il Nikkei si è assestato sui massimi di sempr ... msn.com Dal debutto in borsa dello scorso luglio il titolo del gruppo romano che gestisce cabine per fototessere si è apprezzato del 43% Dismettendo attività a bassa marginalità e ottimizzando le risorse facebook Turiste aggredite e abusate per riavere borsa e telefono rapinati. Sono in corso le ricerche del presunto violentatore, individuato e identificato. #ANSA x.com