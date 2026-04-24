Bologna rapina ai due contro uno | due criminali arrestati in centro

A Bologna, due uomini di 34 e 36 anni sono stati arrestati in centro città dopo aver compiuto una rapina ai danni di un uomo di 32 anni in via Amendola. Durante l’intervento, la polizia ha recuperato 380 euro e uno smartphone, che erano stati sottratti al vittima. Le forze dell’ordine hanno fermato i due sospetti poco dopo l’accaduto, portandoli in caserma.

? Cosa sapere Due uomini di 34 e 36 anni arrestati a Bologna dopo rapina in via Amendola.. Polizia recupera 380 euro e smartphone sottratti a un trentaduenne nel centro città.. Mercoledì sera, due uomini di 36 e 34 anni sono stati condotti in carcere dopo una rapina avvenuta nelle vicinanze di via Amendola, a Bologna, dove un giovane di 32 anni è stato aggredito mentre camminava. La dinamica si è consumata tra i vicoli del centro, quando il trentaduenna è stato sorpreso dai due malviventi. Il primo aggressore, un cittadino tunisino di 36 anni già noto alle autorità per attività legate allo spaccio, ai furti e alle rapine, ha fisicamente bloccato la vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, rapina ai due contro uno: due criminali arrestati in centro Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video Notizie correlate Rapina aggravata a Bologna, due giovani arrestati: decisiva la chiamata di un minorenneDue giovani, un cittadino albanese e uno marocchino, sono stati arrestati per rapina aggravata a Bologna dopo essere stati fermati su un autobus... Foggia, rapina in pieno centro: negoziante reagisce e blocca i malviventi. Arrestati due minorenniCresce la paura a causa dei numerosi episodi di criminalità nei comuni della provincia di Foggia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bologna - Tentata una rapina in centro: 2 due arresti da parte della Polizia di Stato; Bologna, aggrediscono un giovane in via Amendola: arrestati due rapinatori; Tentano una rapina in via Amendola, uno ferma la vittima e l’altro gli svuota le tasche: arrestati; BOLOGNA: Tentata rapina in centro, due arresti. Tentata rapina in centro a Bologna: due arresti della Polizia di StatoDurante la serata di ieri la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due cittadini stranieri per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, commessa ai danni di un ragazzo italiano nei ... sassuolo2000.it Bologna, aggrediscono un giovane in via Amendola: arrestati due rapinatoriDue stranieri arrestati per tentata rapina aggravata ai danni di un giovane italiano in via Amendola a Bologna. Refurtiva recuperata. virgilio.it Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol Arena https://cityne.ws/kSdBY - facebook.com facebook Irma Bandiera, Mimma per i suoi compagni e per tutta Bologna. Fu catturata, umiliata, accecata, uccisa dai repubblichini. Non tradì la causa partigiana. Viva Irma Bandiera e il suo sorriso radioso, che illumina al di là del tempo. Viva la #Resistenza! #Splendida x.com