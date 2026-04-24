Venerdì 24 aprile, a Milano e Como si registrano interruzioni nei servizi di trasporto pubblico a causa di uno sciopero indetto da Confial. La protesta interessa metro, tram e autobus nelle due città, con disagi previsti per i pendolari. In particolare, a Como, la funicolare che collega Como a Brunate subirà un'interruzione dalle 8 del mattino. Nessuna informazione è stata comunicata sui tempi di ripresa dei servizi.

? Cosa sapere Sciopero Confial trasporti blocca metro, tram e autobus a Milano venerdì 24 aprile.. Disservizi alla funicolare Como-Brunate dalle 8.30 alle 16.30 per rivendicazioni salariali e logistiche.. Venerdì 24 aprile 2026, i pendolari di Milano e del territorio lariano si preparano a una mattinata di grandi disagi con lo sciopero indetto dal sindacato Confial trasporti che colpirà i servizi Atm. L’agitazione sindacale, che vede coinvolti i dipendenti dell’azienda milanese, impatterà pesantemente sulla mobilità urbana tra le 8.45 e le 15. Durante questa fascia oraria, la circolazione di autobus, tram e metropolitane sarà soggetta a interruzioni o rallentamenti significativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco trasporti a Milano e Como: sciopero ferma metro e funicolare

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