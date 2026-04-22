Bambino annegato a Latina eseguita l’autopsia | chiarirà dinamiche e tempi del soccorso

È stata eseguita l’autopsia sul corpo del bambino deceduto a Latina in un episodio di annegamento. Le autorità stanno analizzando i risultati per chiarire le cause della morte e i tempi del soccorso. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione le modalità dell’accaduto, mentre le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi e testimonianze. Nessuna ipotesi è esclusa finché le verifiche non saranno concluse.

La dinamica del tragico incidente, che ha visto la scomparsa di un bimbo di sette anni, avvenuta nel comune di Latina resta ancora da chiarire.L’autopsiasul bambino annegato nella piscina delle terme di Suiosarà fondamentale per far luce sulla tempestività dei soccorsie sull’efficacia delle manovre di rianimazione. Nella mattinata di mercoledì 22 aprile si sono svolti gli esami autoptici all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica. Gliinquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica esatta della vicendae capire se il bambino si poteva salvare. La Procura della Repubblica di Cassino ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di quattro persone peromicidio colposo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bambino annegato a Latina, eseguita l’autopsia: chiarirà dinamiche e tempi del soccorso Notizie correlate Bimbo annegato a Latina, fatta l’autopsia: chiarirà se è stato soccorso subito e con manovre corretteL'autopsia su bambino annegato in piscina alle terme di Suio a Castelforte chiarirà se i soccorsi siano stati tempestivi e le manovre di rianimazione... Bambino morto in piscina, eseguita l’autopsia. Lunedì nuovi accertamenti(Adnkronos) – Sul caso di Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni morto in una piscina a Suio Terme, in provincia di Latina, verrà effettuato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; Latina, bimbo di sette anni muore annegato in un centro termale; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone. Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilmattino.it Le indagini sulla morte del bambino rimasto incastrato in una piscina, vicino a LatinaCome in un caso simile avvenuto dieci giorni fa, mancava la griglia che copre il bocchettone di aspirazione dell'acqua ... ilpost.it Una tragedia che ha colpito profondamente, mentre si cerca di ricostruire ogni istante. L’autopsia sul bambino di sette anni annegato nelle terme di Suio dovrà chiarire tempi e modalità dei soccorsi, verificando se le manovre di rianimazione siano state tempes - facebook.com facebook Bambino di sette anni annegato in piscina a Latina: quattro indagati per omicidio colposo roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com