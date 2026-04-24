BF SpA ha annunciato un cambio di strategia, abbandonando la produzione di prodotti chimici e puntando invece sul settore biologico. La scelta riflette un orientamento verso metodi di coltivazione più sostenibili e rispettosi dell’ambiente, seguendo le tendenze di mercato e le richieste dei consumatori. L’azienda intende investire in tecnologie e soluzioni naturali per l’agricoltura, rafforzando così la propria presenza nel settore biologico.

Il futuro dell'agricoltura passa per i campi, ma anche per le innovazioni tecnologiche e questo lo sa bene BF SpA. C'è un'immagine che sintetizza meglio di qualunque grafico l'ambizione del gruppo e le sue prospettive di crescita: è l'acciaio lucido del Milling Hub di Cremona, la base per il primo passo per riscrivere le regole della tracciabilità. Tra le sue mura, dove il grano viene sezionato e analizzato con precisione chirurgica, Federico Vecchioni ha scelto di lanciare la sfida che punta a cambiare i connotati della borsa agroalimentare. Il presidente di BF non guarda solo alla produzione, ma a una vera e propria metamorfosi strutturale che trasformerà il più grande proprietario terriero d'Italia nel principale gestore mondiale di terreni a conduzione biologica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - BF abbandona la chimica e scommette sul biologico

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