Rivisitare oggi Beverly Hills 90210 permette di osservare come la serie degli anni Novanta affrontasse l’adolescenza con un ritmo più lento e un approccio più moralizzante rispetto alle produzioni moderne come Euphoria. La narrazione si concentrava su temi di crescita, amicizia e problemi tipici dei giovani, offrendo un’immagine più sobria e meno frammentata di quell’età, rispetto a quanto si vede nelle serie più recenti.

Eppure quella lentezza conteneva già qualcosa di nuovo. Beverly Hills 90210 è stata la prima serie mainstream a prendere sul serio gli adolescenti: non come caricature, non come intermezzo leggero tra storie adulte, ma come soggetti della narrazione, con conflitti, paure e desideri. Anche quando scivolava nella retorica o nel moralismo, la serie partiva da un presupposto inedito per la televisione generalista dell’epoca: che la vita emotiva dei ragazzi meritasse attenzione. All’inizio, prima di diventare una soap per ragazzini, la serie aveva un’ambizione di realismo, per quanto filtrato. I gemelli Brenda e Brandon Walsh, middle-class arrivati dal Minnesota, entrano come corpi estranei nel mondo levigato dei figli di papà californiani.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beverly Hills 90210 è l’antidoto al caos di Euphoria

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