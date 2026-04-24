Berrino | Gli integratori non sono una scorciatoia per la salute anzi | ci sono pochissimi studi che ne dimostrano benefici e molti che segnalano rischi

Negli ultimi tempi si nota un aumento nell’uso di integratori alimentari, tanto che il fenomeno è diventato evidente a molti. Tuttavia, un esperto ha affermato che questi prodotti non rappresentano una scorciatoia per migliorare la salute, sottolineando che sono pochi gli studi scientifici che dimostrano benefici concreti e numerosi quelli che segnalano potenziali rischi. In questi giorni, si assiste a un possibile mutamento nel modo in cui vengono percepiti e utilizzati.