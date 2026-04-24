Berrino | Gli integratori non sono una scorciatoia per la salute anzi | ci sono pochissimi studi che ne dimostrano benefici e molti che segnalano rischi
Negli ultimi tempi si nota un aumento nell’uso di integratori alimentari, tanto che il fenomeno è diventato evidente a molti. Tuttavia, un esperto ha affermato che questi prodotti non rappresentano una scorciatoia per migliorare la salute, sottolineando che sono pochi gli studi scientifici che dimostrano benefici concreti e numerosi quelli che segnalano potenziali rischi. In questi giorni, si assiste a un possibile mutamento nel modo in cui vengono percepiti e utilizzati.
Il boom degli integratori è sotto gli occhi di tutti. Ma qualcosa, proprio in questi giorni, sta cambiando. In Francia, il nuovo Piano nazionale per la nutrizione 2026-2030 ha deciso di coinvolgere direttamente i farmacisti per monitorarne l’uso, prevenire i rischi e valutare le interazioni con i farmaci. Non una campagna per promuoverli, ma per controllarli meglio. Segno che la questione non è più così semplice. È da qui che parte la nuova puntata di Crude Verità, il format di TV Loft con Franco Berrino ed Ennio Battista. Perché dietro vitamine, antiossidanti ed estratti “naturali” si nasconde una domanda meno rassicurante di quanto sembri: stiamo davvero migliorando la nostra salute o stiamo alterando equilibri che funzionavano già da soli? Cosa succede se assumiamo integratori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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