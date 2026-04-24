Bellezza sostenibilità e street food | Festa del mare all' insegna della ripartenza a Mazzeo

A Mazzeo si svolge la Festa del Mare – Rinascita Blu, che si inserisce nella serie di eventi che includono anche la Festa della Primavera. La manifestazione si concentra su temi come la bellezza, la sostenibilità e la cultura dello street food. La città si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti per giorni dedicati a queste aree, con appuntamenti e iniziative in programma.

Non solo la “Festa della Primavera”, ma anche la “Festa del Mare – Rinascita Blu” a Mazzeo. Taormina si prepara a vivere giorni intensi all’insegna della bellezza, della sostenibilità e della partecipazione. Le iniziative, promosse dalla Fondazione Taormina e dal Comune di Taormina, rappresentano.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Perugia, fine settimana all'insegna del cibo da strada: torna l'International street foodDal 9 al 12 aprile torna a Perugia l'International street food, la manifestazione dedicata al cibo di strada. Marèa Bari inaugura la stagione 2026: festa sul mare il 25 aprile con live music, dj set e street foodMarèa apre ufficialmente la nuova stagione 2026 e lo fa con una grande festa inaugurale in programma sabato 25 aprile a Bari, pronta a diventare uno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bellezza, sostenibilità e street food: Festa del mare all'insegna della ripartenza a Mazzeo 1 maggio 2026; Giornata mondiale della terra 2026: Our Power, Our Planet; Earth Day 2026: il Villaggio per la Terra a Villa Borghese; Eventi segnalati dai Comuni. Anche alla bellezza serve la sostenibilitàDalla riduzione delle emissioni alla promozione dell’economia circolare, fino alla tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata negli ultimi anni una priorità anche per l’industria ... repubblica.it Ritrovarsi nella natura: il festival del benessere e della sostenibilitàDebutta il 2 ottobre Essere (in) Natura – Radici e Orizzonti, il festival interamente gratuito su prenotazione, promosso da Savno e Consiglio di Bacino Sinistra Piave. La rassegna si svolgerà fino a ... ilgazzettino.it «Sacro mafioso». La festa di maggio di san Nicola, patrono della città, cade nei giorni in cui la nuova camorra dei «ragazzi», la malavita in mano al «sangue fresco», ai giovani d’onore, ad una picciotteria di manovali e figure minori, che - facebook.com facebook 23/4/26. Cavarzere. L'oratorio canossiano propone a tutti la Festa del 1°maggio:divertimento e amicizia per l'inizio delle attività estive dell'oratorio con messa alle 10; h12 apertura dell'area pic-nic con stand gastronomico; h15 spazio ludico e animazione; h18 x.com