Bellezza sostenibilità e street food | Festa del mare all' insegna della ripartenza a Mazzeo

Da messinatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mazzeo si svolge la Festa del Mare – Rinascita Blu, che si inserisce nella serie di eventi che includono anche la Festa della Primavera. La manifestazione si concentra su temi come la bellezza, la sostenibilità e la cultura dello street food. La città si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti per giorni dedicati a queste aree, con appuntamenti e iniziative in programma.

Non solo la “Festa della Primavera”, ma anche la “Festa del Mare – Rinascita Blu” a Mazzeo. Taormina si prepara a vivere giorni intensi all’insegna della bellezza, della sostenibilità e della partecipazione. Le iniziative, promosse dalla Fondazione Taormina e dal Comune di Taormina, rappresentano.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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