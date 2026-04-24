In onda oggi su Canale 5, il nuovo episodio di Beautiful presenta sviluppi inaspettati, con Steffy che si mostra determinata a impedire le mosse di Sheila. La trama si concentra sui tentativi della protagonista di contrastare le azioni della donna, mentre si susseguono momenti di tensione e colpi di scena che coinvolgono vari personaggi. La puntata approfondisce le dinamiche tra i protagonisti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 24 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che le vicende saranno ancora incentrare sulla scomparsa di Hollis e Tom, uccisi entrambi da una sostanza stupefacente che ha provocato un'overdose. Nel corpo di tutti e due è stato trovato lo stesso livello di tossicità, è solo un caso? I nuovi dettagli sulle morti di Tom e Hollis continueranno a sconvolgere sempre di più Li, Finn e Steffy che si diranno convinti del fatto che non possa essere una coincidenza. Tutti e tre penseranno che sia stata Sheila a provocarle la loro morte.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 24 aprile 2026: Steffy disposta a tutto per fermare Sheila

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