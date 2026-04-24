Beatrice Alemagna e una ’passeggiata’ nei suoi libri L’esposizione

Da quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la recente Bologna Children’s Book Fair, l’illustratrice e autrice è stata premiata con il Premio Strega Ragazzi ‘Narrazioni per immagini’ per il suo libro più recente, ‘Sua Altezza Poltiglia’. La sua opera è stata scelta tra diverse candidature per la qualità delle immagini e la capacità di raccontare storie attraverso le pagine illustrate. L’esposizione dedicata alla sua produzione si è tenuta in questa occasione, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sulle sue creazioni.

Durante l’ultima Bologna Children’s Book Fair, si è vista riconoscere il Premio Strega Ragazzi ‘Narrazioni per immagini’ per il suo ultimo lavoro ‘ Sua Altezza Poltiglia. Principessa di Fango ’ edito da Topipittori. Ormai Beatrice Alemagna, autrice e illustratrice bolognese, è una star dell’editoria per i più giovani e fino al 25 maggio, a Palazzo Baroni a Reggio Emilia, si può visitare ‘Tra le pagine. Una passeggiata dentro ai libri di Beatrice Alemagna’, una mostra per grandi e piccoli a cura di Veronica Alemagna. Nel percorso anche il libro vincitore che Alemagna ha fatto in un momento un po’ buio della sua vita, nel superamento di un lutto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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