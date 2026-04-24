Beatrice Alemagna e una ’passeggiata’ nei suoi libri L’esposizione

Durante la recente Bologna Children’s Book Fair, l’illustratrice e autrice è stata premiata con il Premio Strega Ragazzi ‘Narrazioni per immagini’ per il suo libro più recente, ‘Sua Altezza Poltiglia’. La sua opera è stata scelta tra diverse candidature per la qualità delle immagini e la capacità di raccontare storie attraverso le pagine illustrate. L’esposizione dedicata alla sua produzione si è tenuta in questa occasione, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sulle sue creazioni.

Durante l’ultima Bologna Children’s Book Fair, si è vista riconoscere il Premio Strega Ragazzi ‘Narrazioni per immagini’ per il suo ultimo lavoro ‘ Sua Altezza Poltiglia. Principessa di Fango ’ edito da Topipittori. Ormai Beatrice Alemagna, autrice e illustratrice bolognese, è una star dell’editoria per i più giovani e fino al 25 maggio, a Palazzo Baroni a Reggio Emilia, si può visitare ‘Tra le pagine. Una passeggiata dentro ai libri di Beatrice Alemagna’, una mostra per grandi e piccoli a cura di Veronica Alemagna. Nel percorso anche il libro vincitore che Alemagna ha fatto in un momento un po’ buio della sua vita, nel superamento di un lutto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Beatrice Alemagna e una ’passeggiata’ nei suoi libri. L’esposizione Notizie correlate Leggi anche: Beatrice Alemagna. Una ’passeggiata’ nei suoi libri. La mostra a Carpi Leggi anche: L’uovo del supermercato è una cellula? Come è possibile che una tale sciocchezza finisca nei libri di scuola? Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un’altra autrice italiana molto apprezzata all’estero; Beatrice Alemagna vince il premio Strega Ragazzi per immagini; Beatrice Alemagna e una ’passeggiata’ nei suoi libri. L’esposizione; Beatrice Alemagna, Strega Narrazioni per immagini è oro olimpico del libro illustrato. Beatrice Alemagna e una ’passeggiata’ nei suoi libri. L’esposizioneDurante l’ultima Bologna Children’s Book Fair, si è vista riconoscere il Premio Strega Ragazzi ’Narrazioni per immagini’ per il suo ultimo ... quotidiano.net Un’altra autrice italiana molto apprezzata all’esteroNella letteratura per adulti c'è Elena Ferrante, in quella per l'infanzia nessuna è considerata come Beatrice Alemagna ... ilpost.it Storie di ragazze: oggi a Paginatre Radiotre Elena Stancanelli ha letto l'articolo uscito online sul il Post su Beatrice Alemagna, come Elena Ferrante “un’altra autrice italiana molto apprezzata all’estero”, autrice per l’infanzia molto considerata. (iIlustrazione di B - facebook.com facebook Il Comitato scientifico ha annunciato alla Bologna Children’s Book Fair il vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria Narrazione per immagini: Beatrice Alemagna, «Sua Altezza Poltiglia. Principessa di fango» (Topipittori). #PremioStregaRagazz x.com