Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 27 aprile al 1° maggio? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 1° maggio. Zeynep si reca a casa di Aliye e tra i due scoppia una forte litigata. Nel corso della discussione l’ospita strappa una pianta a cui l’anziana signora era molto affezionata. Si trattava di un dono che Zeynep e Selma – amica del cuore della ragazza – avevano fatto alla madre.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Be my sunshine, anticipazioni settimanali dal 27 aprile al 1° maggio: cosa accadrà nella soap Mediaset?

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