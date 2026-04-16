Be my sunshine anticipazioni settimanali dal 20 al 24 aprile | cosa accadrà nella nuova soap Mediaset?

Da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile, la soap turca “Be my sunshine” sarà protagonista nelle programmazioni di Mediaset Infinity, con episodi che svelano le vicende di personaggi coinvolti in drammi e relazioni complicate. La serie, intitolata anche “Ada Masal” in lingua originale, si concentra su trame sentimentali e tensioni familiari, offrendo ogni giorno nuovi sviluppi che tengono alta l’attenzione degli spettatori.

Be my sunshine (titolo originale Ada Masal?) è il nuovo serial drammatico turco firmato Mediaset Infinity. La formula utilizzata è quella già adottata per altre serie, e ogni giorno – dal lunedì al venerdì – allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio visibile ondemand sulla piattaforma gratuita. Cosa vedremo nella settimana dal 20 al 24 aprile? Scopriamolo insieme. Be my sunshine, trame al 24 aprile: Alper e Biricick, relazione in crisi?. Il fidanzamento tra Alper e Biricick entra in crisi a causa di una promessa che il giovane aveva fatto a Melisa. Nel corso di una discussione tra Alper e Biricick, la ragazza si lascia sfuggire una cosa che non avrebbe mai dovuto rivelare.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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