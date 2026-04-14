Neuer via dal Bayern Monaco? La decisione sul futuro può attendere | la verità sulle voci sulla Premier League

Negli ultimi giorni sono cirdate voci riguardo a un possibile trasferimento di Neuer in Inghilterra, ma fonti ufficiali confermano che il portiere non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro. Il club tedesco ha dichiarato che la situazione attuale rimane invariata e che ogni discussione sul rinnovo o su eventuali trasferimenti sarà affrontata in futuro, senza indicazioni precise sui tempi.

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