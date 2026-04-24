BARBARA D’URSO RIFIUTA CONTRATTO MEDIASET | IL CLAMOROSO RETROSCENA

Barbara d’Urso ha deciso di non rinnovare il contratto con Mediaset, dando così inizio a una controversia legale tra le parti. La relazione tra la conduttrice e il gruppo televisivo si è conclusa con un procedimento giudiziario che riguarda questioni contrattuali. Nei giorni scorsi sono emersi dettagli relativi alle motivazioni di questa scelta e alle conseguenze legali di questa separazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo dello spettacolo e dei media.

Nel caso televisivo dell’anno o del decennio, leggi il divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset finito a carte bollate, emergono alcuni clamorosi retroscena. Il colosso tv della famiglia Berlusconi in sede di mediazione, ovvero il passaggio precedente al finire in un’aula di tribunale davanti ad un giudice, avrebbe offerto alla d’Urso per chiudere la diatriba un contratto biennale. Quindi un rientro su Canale 5 in pompa magna in quel Pomeriggio 5 che le è stato tolto senza nemmeno poter salutare il suo pubblico? O in prima serata con i già condotti Live e Grande Fratelli o nuovi progetti? Pare nulla di tutto questo a leggere la ricostruzione di Vanity Fair che in un reportage parla di “una proposta che la conduttrice avrebbe rispedito al mittente.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BARBARA D’URSO RIFIUTA CONTRATTO MEDIASET: IL CLAMOROSO RETROSCENA Notizie correlate Barbara D’Urso denuncia MediasetTra Mediaset e Barbara D’Urso i rapporti professionali sono terminati ormai da tre anni. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Barbara d’Urso fa causa a Mediaset: vuole i diritti d’autore di 16 anni di lavoro; Barbara D'Urso porta in tribunale Mediaset; Barbara D'Urso e Mediaset: storia di un ventennio finito male (di A. Marrocco); Barbara D’Urso fa causa a Mediaset, il Biscione risponde: Pretese infondate. Sul tavolo 35 milioni incassati negli anni. Tutta la... Barbara d’Urso rompe il silenzio sulla trattativa fallita con MediasetMediazione tra Barbara d’Urso e Mediaset: cosa è emerso davvero La controversia tra Barbara d’Urso e Mediaset è esplosa a Milano, nell’ambito della me ... assodigitale.it Barbara d’Urso tratta con Mediaset per un ritorno in prima serataMediazione tra Barbara d’Urso e Mediaset: cosa è successo davvero Chi: la conduttrice Barbara d’Urso e il gruppo Mediaset, assistiti dai rispettivi le ... assodigitale.it Il Ciclone (1996), con Leonardo Pieraccioni, Lorena Forteza, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Sergio Forconi y Tosca D'Aquino. facebook Barbara Bonanni ed Erika Esposito portano a Rieti lo sport acrobatico, a giugno le finali nazionali IPA di danza aerea e pole dance x.com