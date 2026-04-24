Una disputa legale tra una nota conduttrice televisiva e la sua azienda di produzione ha portato le parti a rivolgersi ai tribunali. La causa riguarda questioni relative ai diritti, ai contratti e alla fine della collaborazione. Dopo mesi di tensioni non chiarite, la questione è diventata ufficialmente un procedimento giudiziario. La vicenda si svolge nel contesto delle relazioni tra professionista e azienda nel settore televisivo.

La rottura finisce in tribunale. Dopo mesi di tensioni mai del tutto chiarite, lo scontro tra Barbara d’Urso e Mediaset approda ufficialmente in tribunale. La conduttrice ha deciso di avviare un’azione legale contro l’azienda, dopo il fallimento del tentativo di mediazione. Una scelta che segna un punto di non ritorno in una vicenda iniziata con la sua uscita dai palinsesti nel 2023. Le accuse: diritti, compensi e gestione interna. Al centro della causa ci sono diversi fronti. Secondo i legali della conduttrice, Mediaset avrebbe violato alcuni aspetti contrattuali e del proprio codice etico. Tra le contestazioni principali: il mancato riconoscimento di diritti d’autore per programmi ideati e firmati da d’Urso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale: scontro totale su diritti, contratti e addio

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