Barbara D’Urso fa causa a Mediaset Ingerenze e diritti non pagati

Dopo quasi tre anni, una nota conduttrice ha intentato una causa contro il suo ex datore di lavoro, un’importante azienda del settore televisivo, accusandola di ingerenze e di mancato pagamento di diritti. I rappresentanti legali dell’azienda hanno respinto le accuse, definendole infondate. La conduttrice ha lavorato per oltre vent’anni con l’azienda, e la vicenda si è svolta nel contesto di un rapporto professionale durato molto tempo.

Barbara D’Urso ha aspettato quasi tre anni per presentare causa a Mediaset, l’azienda per la quale ha lavorato per oltre vent’anni. Come è noto, la sua caduta nei rapporti col Biscione è iniziata il giorno del funerale di Silvio Berlusconi quando, intervistata dai cronisti, decise di impegnare i minuti dei microfoni accesi per parlare anche del proprio programma. Tempo poche settimane e si ritrovò fuori dall’azienda. E così, dopo tre lunghi anni, ieri la D’Urso ha deciso di fare causa a Mediaset. La conduttrice avrebbe scelto di portare il Biscione in tribunale dopo il fallimento della procedura di mediazione con la società. Tra le altre cose, la conduttrice attenderebbe le scuse per un post sui social del profilo ufficiale «Qui Mediaset» nel quale veniva insultata per aver inviato un videomessaggio alla concorrenza di Domenica In, Rai 1.🔗 Leggi su Laverita.info

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D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati

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