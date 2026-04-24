Nessuna intesa è stata raggiunta tra le due principali liste in vista della nomina dei nuovi vertici di Banca Mps. Nonostante i tentativi di chiudere le divergenze subito dopo l’assemblea del 15 aprile, la maggioranza ha deciso di proseguire con la candidatura di Lovaglio e Bisoni. La situazione rimane in stallo, con le parti ancora distanti da un accordo ufficiale.

Nessuna intesa, come previsto, nonostante i tentativi di chiudere subito la frattura tra le due liste sollecitati dalla componente sconfitta nell’assemblea del 15 aprile. La maggioranza espressa da Plt Holding non ha concesso spazi e ha tirato dritto per la propria strada: Luigi Lovaglio, come già indicato, torna amministratore delegato e direttore generale con i relativi potere "in continuità con l’assetto della precedente consiliatura", si legge nella nota di Mps, Cesare Bisoni è il nuovo presidente (lo è stato anche a Unicredit), Flavia Mazzarella (già presidente di Bper Banca) con funzioni vicarie e Carlo Corradini sono i vice. Del resto Pierluigi Tortora l’aveva detto all’indomani del voto: "Bisoni sarà presidente".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Banca Mps, varati i vertici. La maggioranza tira dritto e punta su Lovaglio-Bisoni

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