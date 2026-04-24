Una bambina di appena nove anni ha avviato un progetto per aiutare i bambini autistici, finanziando la distribuzione di kit sensoriali. Finora sono stati consegnati oltre sessanta zaini a forze di polizia e strutture ospedaliere della zona. La giovane ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per supportare i piccoli che affrontano difficoltà sensoriali. Questo gesto ha attirato l’attenzione di diverse istituzioni locali.

? Cosa sapere A Virginia Ledger Mann di 9 anni finanzia kit sensoriali per bambini autistici.. Oltre 60 zaini LGM sono distribuiti a polizia e ospedali della contea.. A Virginia, il sergente J.T. Mann della polizia di Prince George ha trasformato un momento di tensione operativa in una missione di cura collettiva, ispirato dall’intuizione del figlio Ledger Greyson Mann, che a soli 9 anni ha deciso di mettere i propri risparmi per proteggere il benessere dei bambini autistici durante le emergenze. Tutto ha avuto origine da un intervento delicato condotto dal padre, l’agente della contea, durante la ricerca di un minore con diagnosi di autismo che si era allontanato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino di 9 anni crea kit speciali per soccorrere i piccoli autistici

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