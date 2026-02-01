Sport in tv oggi domenica 1° febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 1° febbraio, gli appassionati di sport avranno un ricco palinsesto da seguire in tv e streaming. Si inizia con gli sport invernali come sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica e sci alpinismo. In campo anche il tennis con gli Australian Open e il calcio con la Serie A. Un giorno pieno di eventi per tutti i gusti, con partite e gare da non perdere.

Oggi, domenica 1° febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica e sci alpinismo, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Match decisivo per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel Gruppo E le azzurre affronteranno nel secondo ed ultimo match della seconda fase la Francia, ancora a quota zero in classifica. La sfida tra le azzurre e le transalpine andrà in scena alle ore 16.

