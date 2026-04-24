Un rappresentante del consiglio nazionale dell’istituto Cervi ha chiesto che l’istituto ricerchi tutta la verità sui riconoscimenti a un partigiano cattolico, coinvolgendo anche l’ente Istoreco. La richiesta arriva in seguito alla decisione di conferire tre onorificenze a questa figura. La questione riguarda l’accertamento dei fatti e la trasparenza nelle procedure di attribuzione delle onorificenze.

"Istoreco ricerchi la verità". A chiederlo è Marcello Stecco, del consiglio nazionale dell’istituto Cervi, sul riconoscimento di tre onorificenze al partigiano cattolico Simonazzi. Stecco sostiene che il tributo ad ‘Azor’ "non può limitarsi alla pur doverosa soddisfazione da parte di ogni sincero democratico e antifascista. Il suo assassinio, come l’attentato che portò alla morte il suo amico ‘Il Solitario’ Giorgio Morelli, deve costituire un obbligo morale per scoprire il velo che finora non ha fatto piena luce su questi delitti. È indispensabile che chi è istituzionalmente deputato alla ricerca e memoria storica, a partire da Istoreco, dia vita ad una conseguente e rigorosa ricerca storica".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Azor, ora Istoreco accerti tutta la verità"

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