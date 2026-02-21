La mamma di Domenico | Voglio tutta la verità voglio giustizia ora basta

La madre di Domenico chiede chiarezza e giustizia dopo aver scoperto che il suo ragazzo è scomparso da due settimane senza spiegazioni. In una discussione pubblica, rivela di sentirsi abbandonata e di voler conoscere ogni dettaglio sulla sua sparizione. La donna insiste sulla necessità di risposte concrete e di un intervento immediato. La sua richiesta si fa più forte mentre aspetta un segnale che possa chiarire cosa sia successo.

