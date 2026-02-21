La mamma di Domenico | Voglio tutta la verità voglio giustizia ora basta
La madre di Domenico chiede chiarezza e giustizia dopo aver scoperto che il suo ragazzo è scomparso da due settimane senza spiegazioni. In una discussione pubblica, rivela di sentirsi abbandonata e di voler conoscere ogni dettaglio sulla sua sparizione. La donna insiste sulla necessità di risposte concrete e di un intervento immediato. La sua richiesta si fa più forte mentre aspetta un segnale che possa chiarire cosa sia successo.
« Voglio giustizia. Voglio la verità, tutta la verità, ora basta. Devo avere giustizia per mio figlio, me lo devono». Così Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, in collegamento con «4 di Sera Weekend» su Retequattro insieme con il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi. «A parer di questa difesa si spera che una volta concluse le indagini si proceda per omicidio volontario non per omicidio colposo. Dall’esame della cartella clinica ci sono tutti i presupposti per configurare il dolo eventuale, che comporta l'omicidio volontario», ha detto Petruzzi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti discussi: Patrizia, la mamma di Domenico, dopo il no al trapianto: Finché respira non lo lascio. Non so se chiederemo altri pareri; La mamma di Domenico: Disperata, ma non lo lascio. Finché respira mio figlio è vivo; Per Domenico al via la terapia del dolore. La mamma: spero ancora in un miracolo; Bimbo trapiantato, la famiglia: Prognosi infausta, iniziate le cure per il dolore.
Addio al piccolo Domenico, la mamma: 'Chiedo giustizia'Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato si erano aggravate nelle ultime ore. Meloni: 'Certa che le autorità faranno piena lu ... ansa.it
La mamma di Domenico in lacrime, ora una fondazione a suo nomeSe n'è andato, è finito. Lo ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo dall'ospedale Monaldi. Patrizia Mercolino ha annunciato di voler creare una fondazione in memoria del figlio ... ansa.it
«Domenico è diventato un angioletto, chiedo giustizia per mio figlio», mamma Patrizia: non sarà dimenticato VIDEO - facebook.com facebook
Napoli, il piccolo #Domenico è morto. La mamma: "Ora una fondazione, non deve essere dimenticato". Il #bambino era ricoverato dal 23 dicembre. All'alba, un arresto cardiaco. Sul corpo sarà disposta l' #autopsia, si aggrava la posizione dei sei sanitari inda x.com