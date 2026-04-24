Auto in fiamme in autostrada disagi per il traffico

Un veicolo ha preso fuoco sull’autostrada in direzione nord, causando disagi al traffico. L’incendio è scoppiato improvvisamente e ha coinvolto un Ford Ranger. Gli occupanti sono riusciti a fermarsi e a scendere dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e gestire la situazione.

Ha preso fuoco improvvisamente mentre viaggiava in direzione nord e, gli occupanti del Ford Ranger, sono riusciti appena in tempo a fermarsi e scendere prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme. Momenti di paura, venerdì in tarda mattinata, nel tratto riminese dell'a14. L'allarme è.🔗 Leggi su Riminitoday.it Il casello di Brescia in fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco Notizie correlate Leggi anche: Auto in fiamme in autostrada, disagi alla circolazione Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fuoco e fumo in carreggiata: paura nella notte sulla A4 per un'auto in fiamme / VIDEO; Auto in fiamme lungo la E45, traffico in tilt; Attimi di paura nel sottopassaggio della stazione: auto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro - Le foto; Auto in fiamme in centro, paura a pochi passi dalla stazione. Rimini, auto in fiamme e code in A14 - GalleryUna mattinata di disagi quella di oggi, venerdì 24 aprile, in autostrada A14 a Rimini. Al km 121 in corsia nord, dopo l’uscita di Rimini sud ha preso ... corriereromagna.it Auto improvvisamente in fiamme a Fiume Veneto, attimi di panico: conducente feritoFIUME VENETO – Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 21 aprile 2026, quando un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme lungo via Maestri del Lavoro. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, ... nordest24.it Toyota domina nelle ibride, ma l'arrivo dei colossi cinesi nel settore con modelli più efficienti preoccupa il brand giapponese. https://auto.everyeye.it/notizie/toyota-rischia-grosso-cina-arrivano-full-hybrid-consumano-met-871591.htmlutm_medium=Social&ut - facebook.com facebook Follia a Torino, sindaca di Strambino aggredita in auto da un uomo: “Non mi hai dato la precedenza” x.com