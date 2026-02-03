' Giulietta' nel mirino tentato furto in zona San Guglielmo | ecco come hanno ridotto l' auto

Questa mattina in zona San Guglielmo e Pellegrino, un uomo ha scoperto la sua Alfa Romeo Giulietta completamente ridotta. Qualcuno ha tentato di rubarla, staccando il volante, divelendo il blocco d’accensione e danneggiando l’auto in modo evidente. La scena si è presentata così, con l’auto lasciata in condizioni che parlano da sole, dopo un tentativo di furto fallito. La polizia sta indagando per capire chi si trovi dietro a questo gesto.

Si tratta del secondo tentativo di furto avente ad oggetto veicoli Alfa Romeo. Pochi giorni fa, un caso analogo è stato registrato in zona ex Distretto Militare

