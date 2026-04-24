Durante la Milano Design Week 2026, il direttore creativo di Audi ha presentato la nuova linea di design del marchio, illustrando il percorso seguito dalla Concept C. Frascella ha spiegato come il brand voglia unire estetica innovativa e valori di autenticità, confermando l’impegno a sviluppare modelli che riflettano la propria identità. La presentazione ha incluso dettagli sulla progettazione e le scelte stilistiche della futura gamma.

"Nel momento in cui cerchi di fare ciò che fanno gli altri perdi la tua identità, la tua ragione di essere". È racchiuso in queste parole di Massimo Frascella, direttore creativo di Audi, uno dei pilastri della nuova filosofia di design Radical Next del marchio dei quattro anelli: l'autenticità. Un tema, quello dell'identità di Audi e del futuro della casa tedesca, di cui abbiamo discusso con il designer toscano in occasione della Milano Design Week, dove Audi è presente per il tredicesimo anno consecutivo negli spazi di Portrait Milano in Corso Venezia. Radical Next è infatti l'espressione adottata da Audi per raccontare la...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi tra design e la sfida dell'autenticità: Massimo Frascella racconta il futuro "Radical Next"

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