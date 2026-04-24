Dopo l'uscita di Wheatley, Audi F1 ha annunciato l'ingaggio di McNish come nuovo direttore sportivo. Lo scozzese, che già si occupava del programma piloti, riporterà al team principal Binotto e assumerà nuove responsabilità nella gestione delle attività sportive del team. La nomina si inserisce in un cambio di ruolo interno volto a rafforzare l'organizzazione tecnica e strategica del progetto.

L'Audi Revolut F1 Team ha ufficializzato la nomina di Allan McNish come Racing Director. Lo scozzese, già parte integrante del progetto fin dalla sua nascita, assumerà la responsabilità di tutte le operazioni in pista a partire dal GP di Miami. Sotto la sua supervisione ricadranno la gestione sportiva, il coordinamento ingegneristico, la strategia di gara, la gestione dei piloti e le operazioni di garage, oltre alle attività media e con i partner sul tracciato. La scelta è uno degli effetti dell’uscita dal team di Jonathan Wheatley. Con Mattia Binotto nel ruolo di Ceo e team principal, molto impegnato in fabbrica, serviva una figura che andasse a colmare le le procedure operative direttamente in pista.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi F1, McNish nuovo direttore sportivo dopo l'uscita di Wheatley

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