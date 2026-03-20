Conferma Audi | Wheatley lascia Stroll | Newey mio partner e azionista importante

Audi ha annunciato ufficialmente che Wheatley lascerà il team, mentre Stroll ha dichiarato che Newey è il suo partner e azionista importante. La scuderia tedesca ha confermato l’addio del britannico, che si trasferirà presumibilmente all’Aston Martin. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore.

Ora c’è anche la conferma ufficiale: a sole due gare dall'inizio della sua avventura ufficiale in Formula 1, il team Audi ha annunciato una svolta radicale ai vertici. Il team principal Jonathan Wheatley ha lasciato la squadra con "effetto immediato". Il 58enne britannico, che vanta un passato di quasi vent'anni in Red Bull, si era unito al progetto Sauber nell'aprile dello scorso anno, prima che la scuderia venisse acquisita definitivamente dal colosso tedesco. In una nota ufficiale, Audi ha citato "motivi personali" per giustificare l'improvviso addio, ringraziando Wheatley per il contributo offerto al progetto. ... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conferma Audi: "Wheatley lascia". Stroll: "Newey mio partner e azionista importante" Articoli correlati Leggi anche: L'Aston Martin vuole Wheatley come team principal al posto di Newey. Che così potrà dedicarsi al motore Lance Stroll rafforza l’idea di Newey: “Guidare l’Aston Martin è come essere fulminati su una sedia elettrica”A pochi giorni dal debutto stagionale a Gran Premio d’Australia di F1 a Melbourne, le parole di Adrian Newey hanno acceso i riflettori sulla... Aggiornamenti e notizie su Conferma Audi Temi più discussi: Wheatley lascia Audi e va in Aston Martin?; Formula 1 | Jonathan Wheatley lascia Audi per andare subito in Aston Martin?; Audi F1: Wheatley ammette il ritardo, i costruttori con clienti hanno un vantaggio; F1 | Mattia Binotto è il nuovo team principal di Audi. Ufficiale: Wheatley lascia l’Audi, Binotto nuovo team principalJonathan Wheatley è diretto verso l'Aston Martin: per ragioni di natura personale lascia l'incarico di team principal Audi F1 ... formulapassion.it Il manager lascia per motivi personali. Binotto prende il comando operativo, mentre si aprono scenari sul futuro in Aston MartinIl manager lascia per motivi personali. Binotto prende il comando operativo, mentre si aprono scenari sul futuro in Aston Martin ... formulacritica.it IL TEAM AIKOA CONFERMA FRANCESCO CARDONE NEL TCR ITALY 2026 Il pilota friulano, secondo a Monza nel 2025, al volante dell'Audi: "L'obiettivo è stare nella top 10". Novaglio: "Francesco saprà mettere a frutto quanto imparato l'anno scorso". VENE - facebook.com facebook