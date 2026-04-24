Sabato 25 aprile alle 21:00 si gioca al Metropolitano l'incontro tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La partita si preannuncia da over, con un alto numero di gol attesi. L'Atletico Madrid si trova in una fase della stagione in cui ha deciso di concentrarsi sulle coppe, anche se ciò potrebbe influire sui risultati in campionato.

L’Atletico Madrid è arrivato a un punto della stagione nel quale ha dovuto scegliere: priorità assoluta alle due coppe, a costo di perdere più di qualche punto in campionato. I Colchoneros sono in semifinale di Champions League e sono arrivati in finale di Copa del Rey, che però hanno perso sabato scorso: un dolore intenso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Athletic Bilbao (sabato 25 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gara da over al Metropolitano?

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