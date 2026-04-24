A fine aprile, il calendario delle aste dei titoli di Stato italiani prevede tre appuntamenti consecutivi dedicati ai Btp e Bot. Le date di queste emissioni sono state rese note e si svolgeranno a breve distanza tra loro, segnando la fase conclusiva delle operazioni di collocamento per il mese. I rendimenti associati ai titoli e le modalità di offerta saranno al centro dell’attenzione degli operatori finanziari in questa fase.

Il calendario delle aste dei titoli di Stato italiani per aprile 2026 entra nella fase finale con tre appuntamenti ravvicinati. Dopo le prime emissioni di inizio mese, l’attenzione si concentra sulle operazioni previste tra il 24 e il 29 aprile, che coinvolgono diverse tipologie di strumenti. Le date da considerare sono tre: 24 aprile asta Btp Short Term, 28 aprile asta Bot, 29 aprile asta Btp a medio-lungo termine. Si tratta di un calendario definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nell’ambito della programmazione mensile delle emissioni, gestite dal Dipartimento del Tesoro con il supporto della Banca d’Italia. Asta dei Btp Short Term, cosa sapere.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aste Btp e Bot, tre date importanti: il calendario completo di fine aprile e i rendimenti

Notizie correlate

Le nuove aste Bot e Btp di fine aprile, rendimenti e calendario completoTra Bot, Btp e Btp indicizzati all’inflazione europea aprile 2026 è un mese denso di appuntamenti per chi è interessato ai titoli di Stato italiani.

Leggi anche: Nuove emissioni di aste Bot dal 9 aprile, calendario e rendimenti

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Prossima emissione Titoli di Stato giugno 2026; Btp Short: le nuove emissioni di aprile 2026; MEF, il 28 aprile asta BOT 3 e 6 mesi per 4,5 miliardi di euro; Emissione dual tranche Btp, salta l’asta di aprile: le banche accreditate.

Nuove emissioni di Bot e Btp di aprile, calendario delle aste e rendimentiAd aprile tornano le aste dei titoli di Stato: tutte le date, strumenti disponibili e come funzionano Bot, Btp Short Term e Btp indicizzati ... quifinanza.it

Le nuove aste Bot e Btp di fine aprile, rendimenti e calendario completoIl calendario delle aste di aprile 2026 relativamente a Bot e Btp fra opportunità e rischi legati alla volatilità dei mercati ... quifinanza.it

Aste titoli di Stato, aprile mese decisivo: ecco il calendario completo di Btp e Bot x.com

Ad aprile tornano le aste dei titoli di Stato: tutte le date, strumenti disponibili e come funzionano Bot, Btp Short Term e Btp indicizzati - facebook.com facebook