Associazioni ecologiste in cattedra Biodiversity Fest ritorno alla natura

Lunedì si è aperto il Biodiversity Fest, un evento dedicato alla tutela della biodiversità e alla promozione di pratiche sostenibili. Le associazioni ecologiste sono intervenute in diverse sessioni, coinvolgendo il pubblico in discussioni e attività sul rispetto dell’ambiente. L’assessore ha sottolineato l’importanza di apprezzare la natura senza idealizzarla, riconoscendo anche i suoi aspetti più spontanei e selvaggi. La manifestazione proseguirà fino a fine settimana con incontri e workshop.

Tutti insieme appassionatamente per festeggiare la vita sul pianeta, "senza idealizzare la natura ma anche senza guardarla con fastidio perché l’erba cresce e le foglie invadono le strade" come dice l’assessore Andrea Bertani. Ed è solo uno degli spunti di un format che si è fatto strada insieme ad una moltitudine di soggetti che per statuto, in un modo o nell’altro, si battono per difendere la biodiversità: si chiama BiodiversyFest 2026 e terrà campo in Romagna, tra mare e collina, ossia Cesena, Cesenatico, Cervia, Forlì, Forlimpopoli, Savignano sul Rubicone, Ravenna e altri centri dell’entroterra, per un mese intero (tra l’1 e il 31 maggio).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Associazioni ecologiste in cattedra. Biodiversity Fest, ritorno alla natura Notizie correlate Progetto del nuovo parco al Galluzzo, associazioni ecologiste contrarieFirenze, 3 aprile 2026 - "Pur apprezzando l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Firenze di intensificare gli interventi per ridurre l'asfalto... Leggi anche: Fontana alla prof accoltellata: “La Lombardia aspetta il suo ritorno in cattedra”