Assisi inaugurata la mostra ‘Franciscus fratello in arte’

Ad Assisi è stata inaugurata la mostra intitolata “Franciscus, fratello in arte”, allestita presso la Rocca Maggiore. L’esposizione sarà visitabile fino al 4 ottobre. È possibile ammirare opere che si collegano al tema del santo e alla tradizione artistica locale. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge visitatori di diverse provenienze.

Ad Assisi, inaugurata la mostra: Franciscus, fratello in arte. Alla Rocca Maggiore della città, fino al 4 ottobre. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Assisi, inaugurata la mostra ‘Franciscus, fratello in arte’ Assisi, inaugurata la mostra ‘Franciscus, fratello in arte’ Notizie correlate Pistoletto celebra “Franciscus. Fratello in arte”"Per me in questo luogo che risuona del nome di Francesco, la mostra abbraccia la storia del Santo celebrandone l’ottocentesimo anno dalla morte. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Assisi, inaugurata la mostra ‘Franciscus, fratello in arte’; AMAB – Assisi Mostra Antiquariato – inaugurata oggi la 51a edizione; Papa Francesco un'opera d'arte, il Terzo Paradiso di Pistoletto ad Assisi: inaugurata la mostra alla Rocca Maggiore; FRANCISCUS. Fratello in arte, ad Assisi una nuova mostra di Michelangelo Pistoletto. Papa Francesco un'opera d'arte, il Terzo Paradiso di Pistoletto ad Assisi: inaugurata la mostra alla Rocca MaggioreDal titolo FRANCISCUS. Fratello in arte, l'esposizione è promossa dal Comune di Assisi, prodotta da Opera Laboratori, in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e Galleria Continua e ... corrieredellumbria.it Pistoletto ad Assisi con una mostra tra spiritualità e responsabilità socialeFranciscus. Fratello in arte è la mostra inedita alla Rocca maggiore di Assisi dell’artista piemontese Michelangelo Pistoletto. L’esposizione, visitabile dal 24 aprile fino al 4 ottobre, esplora il le ... umbria24.it RT @AssisiFans: #Buonanotte da #Assisi e dalla #Basilica. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i… x.com Assisi tra le 52 mete imperdibili del mondo per il 2026 Assisi entra ufficialmente nella prestigiosa lista delle “52 Places to Go” del The New York Times per il 2026. Un riconoscimento di valore mondiale che accompagna le celebrazioni per gli 800 anni - facebook.com facebook