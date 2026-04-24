In letteratura, la figura paterna spesso rappresenta molto più di un semplice genitore. Si parla di assenze, di eredità invisibili e di ferite che si manifestano in modi diversi. Questa complessità si riflette in molte narrazioni, dove il rapporto con il padre diventa un elemento centrale per comprendere i personaggi e le storie che si sviluppano. La presenza o l’assenza di questa figura influisce profondamente sulle vicende raccontate.

Nella letteratura, i padri non sono mai solo padri. Sono assenze, eredità, ferite che cambiano forma. Sono figure da rincorrere o da cui fuggire. Da Omero a Kafka, da Roth a Starnone, la paternità è un campo di battaglia invisibile dove si gioca l’identità. E Stefano Zangrando, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, entra in questo territorio con un romanzo che è già, nel titolo, una vertigine: I padri si saltano (Arkadia). Il libro è un attraversamento inquieto tra memoria privata e Storia collettiva. Al centro, un uomo che sta per “sparire”, non solo fisicamente a causa di una malattia autoimmune, ma come gesto quasi filosofico, e che affida a un altro il compito di raccontarlo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assenze paterne: Zangrando e il paradosso del sangue spezzato

Notizie correlate

Il Mostro di Milano, Jucker, Zinnanti, Vallanzasca: il paradosso dell’identità meneghina nella scia di sangue e morti del libro “Atlante della nera milanese”Il libro ripercorre alcuni dei crimini più efferati commessi nel capoluogo lombardo, dal Mostro di Milano a Ruggero Jucker Segui la scia di sangue,...

"Un giovane figlio della terra siciliana spezzato dal mistero del male": il grido del vescovo di Pavia per Gabriele“Questo nuovo episodio di violenza gratuita e assurda, oltre a suscitare dolore e turbamento, desta domande drammatiche sul vuoto che abita il cuore...