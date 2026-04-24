Ascoli il grido per il Carmine | il barocco rischia di svanire
Il 25 aprile, Italia Nostra organizza una visita alla Chiesa del Carmine di Ascoli, un esempio di architettura barocca. La chiesa, che ospita opere di De Legnis, presenta un forte degrado che richiede interventi di restauro immediati. La situazione ha acceso un dibattito tra cittadini e associazioni sulla tutela del patrimonio artistico locale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di intervenire.
? Cosa sapere Italia Nostra organizza visita alla Chiesa del Carmine di Ascoli il 25 aprile.. Il degrado delle opere di De Legnis richiede interventi di restauro urgenti.. Il 25 aprile alle ore 10:30, la sezione ascolana di Italia Nostra guiderà una visita alla Chiesa del Carmine per denunciare il degrado di un edificio barocco che rischia di perdere pezzi irreversibili del suo splendore artistico. L’iniziativa nasce dalla volontà di Gaetano Rinaldi e della sua associazione di trasformare la conoscenza in uno strumento concreto di salvaguardia per il patrimonio piceno. Al centro dell’attenzione si trova una struttura che soffre da tempo per l’abbandono, con una criticità che tocca il cuore stesso dell’architettura sacra locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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