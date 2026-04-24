Arteta tecnico dell’Arsenal ottimista in vista della sfida con il Newcastle | Proviamolo

L’allenatore dell’Arsenal si è detto ottimista in vista della partita contro il Newcastle, prevista per domani. Ha dichiarato di essere fiducioso riguardo alle possibilità della squadra e ha affermato: “Proviamolo”. La squadra si prepara a affrontare l’incontro con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolgerà in un momento di tensione e aspettative per entrambe le formazioni.

2026-04-24 16:48:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mikel Arteta ha mostrato ancora una volta un tono positivo mentre l’Arsenal tenta di rimettere in carreggiata la stagione contro il Newcastle domani. I Gunners hanno perso le ultime quattro partite nelle competizioni nazionali, uscendo dalla FA Cup contro il Southampton e cedendo il primo posto in Premier League al Manchester City. La vittoria per 1-0 del City a Burnley a metà settimana li ha visti salire in vetta ma non giocano in campionato questo fine settimana, consentendo all’Arsenal di stabilire un vantaggio di tre punti con la vittoria sui Tynesiders in difficoltà.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Arteta, tecnico dell’Arsenal, ottimista in vista della sfida con il Newcastle: “Proviamolo” Notizie correlate Arsenal, l’ultima chance per il titolo: Arteta punta tutto sul NewcastleL'Arsenal affronta una sfida decisiva per il mantenimento delle speranze matematiche nel titolo della Premier League, dovendo battere il Newcastle... Tutto quello che ha detto il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta dopo la sconfitta in FA Cup contro il SouthamptonNotizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta ha reagito alla sconfitta per 2-1 della sua squadra contro il Southampton... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'La Premier ricomincia da capo', il commento di Arteta dopo City-Arsenal; Per motivare i giocatori dell'Arsenal in vista della partita decisiva di Premier League contro il Manchester City, Mikel Arteta ha acceso un fuoco sul campo di allenamento; Arteta e la ricetta per Arsenal-Sporting: Cosa voglio vedere dai giocatori? Niente paura, pura grinta; Cosa non funziona più nell'Arsenal: con lo Sporting gara decisiva, i Gunners rischiano il solito crollo?. Arteta dopo City-Arsenal: La Premier ricomincia da capo. La squadra ha fame. VideoMikel Arteta ha analizzato la sconfitta per 2-1 dell'Arsenal contro il Manchester City: Le loro qualità individuali hanno deciso la partita, ha spiegato il tecnico, con il City ora in grado di aggan ... sport.sky.it Arsenal, Arteta verso il Man City: All’Etihad per vincere. Saka out, ma anche altri in bilicoUna sfida che può indirizzare la corsa al titolo. L’Arsenal si prepara al confronto con il Manchester City e Mikel Arteta non usa mezzi termini:. tuttomercatoweb.com Il City sorpassa l’Arsenal e si riprende la vetta dove mancava da agosto: a separare Guardiola e Arteta ci sono solo i gol segnati, chi sarà campione Il City ha compiuto la sua missione: ha vinto a Burnley e raggiunto l’Arsenal in testa. Ora hanno entra facebook Haaland decide la partita dopo appena 5 minuti e regala 3 punti che portano momentaneamente il City in testa alla classifica a pari punti con l’Arsenal La squadra di Arteta venerdì affronterà il Newcastle #Tuttosport #City #Arsenal x.com