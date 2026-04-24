Un uomo è stato fermato in relazione alla diffusione non autorizzata di materiale riguardante un film ispirato a una popolare serie animata. L’indagine ha portato al suo arresto, che si è verificato a seguito di approfondimenti su un leak che ha coinvolto immagini e dettagli non ancora ufficialmente rilasciati. Le autorità hanno confermato che l’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali responsabilità.

Nel mondo dell’intrattenimento, le fughe di contenuti continuano a rappresentare un problema serio per film e serie TV. Il caso di The Legend of Aang: The Last Airbender ha fatto particolarmente discutere: oltre a clip e spoiler, l’intero film — attesissimo seguito del franchise Nickelodeon — è finito online prima dell’uscita ufficiale. La vicenda si inserisce in un contesto già turbolento: il film era stato prima rinviato da Paramount e poi rimosso dalle sale per diventare un’esclusiva streaming su Paramount+. Ora emergono nuovi sviluppi sul responsabile della diffusione illegale. Secondo quanto riportato da The Straits Times, un uomo di 26 anni è stato arrestato a Singapore.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Arrestato il presunto responsabile del leak di The Legend of Aang: The Last Airbender

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