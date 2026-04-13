The Legend of Aang | The Last Airbender cosa svelano i leak finiti online sul plot
Paramount vittima di un hacker che avrebbe sottratto l'intero film animato facendo finire in rete alcune clip che sono state poi cancellate. The Legend of Aang: The Last Airbender arriverà su Paramount+ solo il 9 ottobre, ma a quanto pare il film sarebbe finito (in parte) on line per parecchie ore in seguito a un leak. Errore umano o, più probabilmente, furto da parte di un hacker? Questo non è ancora chiaro. Quel che è certo è che le clip rimaste in rete per molte ore sono state visionate e apprezzate dai fan prima di essere cancellate, anticipando un'accurata animazione, un nuovo cast di doppiatori e una trama ricca di dettagli. Perché The Legend of Aang: The Last Airbender è finito online .🔗 Leggi su Movieplayer.it
Avatar: The Legend of Aang – produzione conclusa per il nuovo lungometraggio animatoDa Michael DiMartino e Bryan Konietzko arriva il sequel ufficiale della serie originale: tutti i dettagli su cast, trama e streaming.
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