Paramount vittima di un hacker che avrebbe sottratto l'intero film animato facendo finire in rete alcune clip che sono state poi cancellate. The Legend of Aang: The Last Airbender arriverà su Paramount+ solo il 9 ottobre, ma a quanto pare il film sarebbe finito (in parte) on line per parecchie ore in seguito a un leak. Errore umano o, più probabilmente, furto da parte di un hacker? Questo non è ancora chiaro. Quel che è certo è che le clip rimaste in rete per molte ore sono state visionate e apprezzate dai fan prima di essere cancellate, anticipando un'accurata animazione, un nuovo cast di doppiatori e una trama ricca di dettagli. Perché The Legend of Aang: The Last Airbender è finito online .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Legend of Aang: The Last Airbender, cosa svelano i leak finiti online sul plot

Avatar: The Legend of Aang – produzione conclusa per il nuovo lungometraggio animatoDa Michael DiMartino e Bryan Konietzko arriva il sequel ufficiale della serie originale: tutti i dettagli su cast, trama e streaming.

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