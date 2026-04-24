Armi clandestine obbligo di firma per l' impiegato che modificava fucili per gioco

Il gip Nicoletta Sciarratta ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma per il 56enne di Montallegro, impiegato pubblico, arrestato un mese e mezzo fa per detenzione di armi clandestine. La decisione è arrivata in vista della scadenza dei termini di custodia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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