In un caso verificatosi ad Arezzo, un uomo ha portato in un salone di parrucchiere alcune foto intime della ex fidanzata, spiegando che erano per chiedere un secondo parere sul taglio di capelli. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità, poiché i dettagli della vicenda sono stati resi noti attraverso fonti locali. La donna ha presentato denuncia alle autorità, che stanno indagando sulla vicenda.

AREZZO – Quando si dice non saper voltare pagina, ma almeno provare a sfogliarla davanti a sconosciuti. È la strategia relazionale scelta da un 44enne di Arezzo che, secondo l’accusa, avrebbe deciso di elaborare la rottura sentimentale organizzando una rassegna improvvisata di contenuti privati direttamente sul luogo di lavoro della ex compagna. L’uomo si sarebbe presentato nel salone di parrucchiera con smartphone in mano, proponendo ai clienti una visione non richiesta di immagini intime della donna. “All’inizio pensavamo fosse un nuovo tipo di piega digitale”, racconta una cliente, “poi abbiamo capito che l’unica cosa liscia lì era il cervello dell’organizzatore”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, presenta foto intime della ex al parrucchiere: “Era per avere un secondo parere sul taglio”

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