Una 12enne è stata adescata su TikTok da un uomo che si è spacciato per un coetaneo. L'uomo ha conquistato la sua fiducia e ha ottenuto foto intime della ragazza. L'episodio si è verificato ad Ancona, dove si sta indagando sull'accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione sull'uso dei social e sui rischi per i minori.

La madre ha controllato il cellulare della figlia scoprendo la chat a luci rosse. Ha sporto denuncia ai carabinieri documentando le conversazioni ANCONA – Usa TikTok, fingendosi un ragazzo per conquistare l'attenzione e poi anche la fiducia di una 12enne che avrebbe convinto a inviargli foto intime. Con l'accusa di adescamento di minorenne è a processo, al tribunale dorico, un uomo di 59 anni, residente nella provincia di Modena. Il reato per lui potrebbe anche aggravarsi con la contestazione di detenzione di materiale pedopornografico. Oggi hanno testimoniato in aula sia la vittima che la madre, riferendo che la ragazzina avrebbe spedito al suo mittente almeno una decina di scatti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Ancona, 12enne maceratese viene adescata su TikTok: «Dai, mandami una tua foto nuda». La scoperta choc della madreANCONA «Ho controllato il cellulare di mia figlia, quello che ho visto mi ha sconvolto».

Adescata su TikTok a 12 anni, la mamma se ne accorge e fa scattare le indaginiAncona, 19 marzo 2026 – Lo seguiva su TikTok e dai video che pubblicava le era sembrato un coetaneo.

Tutti gli aggiornamenti su Trappola su TikTok 12enne adescata da...

Temi più discussi: Trappola su TikTok, 12enne adescata da un uomo per avere foto intime; Il Grande Gioco - Trappola persiana? - 10/03/2026; Maresciallo dell'Esercito diventa padre ma al lavoro è insostituibile: il Tar dice no al trasferimento temporaneo; Adescata su TikTok a 12 anni la mamma se ne accorge e fa scattare le indagini.

Adescata su TikTok a 12 anni, la mamma se ne accorge e fa scattare le indaginiUn adulto aveva ingannato la ragazzina chiedendole di inviare foto di nudo. Il genitore ieri ha testimoniato: Ho trovato frasi di sesso: 59enne a processo ... msn.com

Ancona, 12enne maceratese viene adescata su TikTok: «Dai, mandami una tua foto nuda». La scoperta choc della madreANCONA «Ho controllato il cellulare di mia figlia, quello che ho visto mi ha sconvolto». Pensieri e parole di una mamma residente a Macerata, salita ieri mattina sul banco ... corriereadriatico.it

In piazza Santa Giulia alle 2 di notte: la giovane attirata in una trappola è stata salvata da un residente e trasportata in ospedale - facebook.com facebook

Trappola per una 18enne in piazza Santa Giulia: picchiata e rapinata dalle ex compagne di comunità x.com