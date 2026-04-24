Aperto il casting per la sitcom Dieci piccoli gialli si cercano bambini dai 9 ai 12 anni

Sono stati avviati i casting per la sitcom intitolata “Dieci piccoli gialli”, rivolta a bambini tra i 9 e i 12 anni. La produzione è realizzata da KidsMe, la divisione dedicata ai contenuti per bambini del gruppo De Agostini, che ha già prodotto la serie di successo “New School”. La ricerca di attori giovani si svolge in vista delle riprese della nuova produzione.

Sono ufficialmente aperti i casting per “Dieci piccoli gialli”, una nuova sitcom dedicata al pubblico Kids & Teen prodotta da KidsMe, la Children content factory del gruppo De Agostini editore, già dietro al successo della serie New School. La sitcom racconta le avventure del giovane Ciccio che.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Novakid: la scuola di inglese online dedicata a bambini e studenti dai 2 ai 12 anni di età. Richiedi una prova gratuitaL’insegnamento dell’inglese è oggi fondamentale del percorso scolastico, tuttavia, il tempo in classe non sempre consente di consolidare competenze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aperto il casting per la sitcom Dieci piccoli gialli, si cercano bambini dai 9 ai 12 anni; Casting per nuova serie tv: si cerca una ragazza 14-17 anni per il ruolo di Chloe; La Corrida - Lo Show dei Folli. A Caserta casting aperti per artisti… veri o presunti tali |; Film in lavorazione a Roma: casting aperto per ragazza tra i 18 e i 27 anni. Aperto il casting per la sitcom Dieci piccoli gialli, si cercano bambini dai 9 ai 12 anniAl via le selezioni in Sicilia per la nuova serie firmata KidsMe. la Children content factory del gruppo De Agostini editore. Riprese tra Palermo e le Madonie a partire dal 31 agosto. Ecco come candid ... agrigentonotizie.it Italia's Got Talent mette alla prova i giudici: è aperto il casting speciale per sfidarli a MilanoLa nuova edizione di Italia's Got Talent dà agli spettatori l'opportunità di conoscere e sfidare dal vivo i quattro giudici e il due conduttori: ecco come fare Italia's Got Talent 2025 sta per dare al ... movieplayer.it Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alessandra, Lucia, Marco e Paola #GFVIP - facebook.com facebook Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alessandra, Lucia, Marco e Paola #GFVIP x.com